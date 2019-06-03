Суд в Киеве отказал адвокату Вышинского в апелляционном производстве

МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Апелляционный суд Киева отказал адвокату Андрею Доманскому в открытии апелляционного производства по назначению ему залога в виде меры пресечения, сообщил сам адвокат.

Доманский представляет интересы руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Восьмого мая Печорский районный суд Киева назначил залог в размере 192 100 гривен около 7 тысяч долларов) Доманскому, подозреваемому в незаконной приватизации помещения в Киеве. Кроме того, на него возложены обязательства по запрету смены места жительства, общения с коллегами и некоторыми клиентами, являться по первому требованию следователя.

"Апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства", - сообщил РИА Новости Доманский.

Сам адвокат связал это дело с попыткой прокуратуры помешать ему представлять интересы Вышинского и участвовать в других резонансных делах. Сумму для своего залога он собрал в соцсетях среди коллег, клиентов и знакомых.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас в Подольском суде Киева начался суд над Вышинским, прокурор зачитывает обвинительное заключение. Следующее заседание назначено на 15-10 (совпадает с мск) 10 июня.