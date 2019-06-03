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РИА Новости

В Британии купленную за пять фунтов шахматную ладью оценили в млн долларов

Вчера, 15:59
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CC BY-SA 2.0 / Andrew Dunn / Шахматы с острова Льюис
Шахматы с острова Льюис
CC BY-SA 2.0 / Andrew Dunn /
Шахматы с острова Льюис. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Костяная фигурка, которую 55 лет назад приобрели в Шотландии за пять фунтов стерлингов (7,5 доллара), оказалась ладьей из знаменитого средневекового комплекта шахмат, через месяц ее продадут на аукционе Sotheby's.
Как сообщает Sotheby's, вырезанная из моржового клыка ладья относится к набору из 78 фигур, обнаруженных в 1831 году на шотландском острове Льюис (Внешние Гебриды). По оценке экспертов Британского музея, шахматы были созданы в XII веке в норвежском Тронхейме. Предполагается, что они являлись частью товара купца, потерпевшего кораблекрушение на Гебридах.
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"В июле в Лондоне мы предложим первую дополнительную фигуру из набора шахмат острова Льюис, которая когда-либо была обнаружена после первой находки в 1831 году", - говорится в заявлении аукционного дома в Instagram.
Отмечается, что новая фигурка была приобретена в 1964 году в одном из антикварных магазинов Эдинбурга. Ее происхождение выяснилось, после того как дочь умершего коллекционера передала изделие на экспертизу.
Ладьи (или стражники) шахмат острова Льюис представляют собой пеших воинов, прикрывающихся ростовыми щитами и вооруженных мечами. До сих пор было известно 12 ладей и четыре из них были изображены в виде берсерков, грызущих щиты.
Торги состоятся 2 июля, предпродажная оценка фигуры составляет от 600 тысяч до миллиона фунтов (670 тысяч – 1,2 миллиона долларов).
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