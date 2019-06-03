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РИА Новости

В Томской области неизвестные украли участок дороги

Вчера, 15:52
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© Фото : РИА Томск/ Александр ДубинецОтсутствующие бетонные плиты на единственной дороге, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области
Отсутствующие бетонные плиты на единственной дороге, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области
© Фото : РИА Томск/ Александр Дубинец
Отсутствующие бетонные плиты на единственной дороге, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 июн - РИА Новости. Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости в понедельник представитель УМВД по региону.
"В отдел МВД России по Верхнекетскому району 28 мая поступила информация о демонтаже дорожных плит. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщил собеседник агентства.
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Сайт РИА Томск со ссылкой на главу Катайгинского сельского поселения Ивана Насонова уточняет, что бетонные плиты исчезли с единственной дороги, ведущей в село Катайга Верхнекетского района, покрытие пропало на участке длиной около 100 метров. Глава поселения уточнил, что в основном везде дорога грунтовая, а эти плиты были уложены еще в советское время для лесовозов. Сейчас машины ездят по краю дороги.
© Фото : РИА Томск/ Александр ДубинецОтсутствующие бетонные плиты на единственной дороге, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области
Отсутствующие бетонные плиты на единственной дороге, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области
© Фото : РИА Томск/ Александр Дубинец
Отсутствующие бетонные плиты на единственной дороге, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области
В свою очередь, глава района Алексей Сидихин сообщил изданию, что сотрудники ГИБДД и администрации Верхнекетского района задержали шесть "КамАЗов", которые перевозили без документов 100-150 бетонных плит. В настоящее время устанавливается, являются ли эти плиты украденными.
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