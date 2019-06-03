В Томской области неизвестные украли участок дороги

НОВОСИБИРСК, 3 июн - РИА Новости. Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости в понедельник представитель УМВД по региону.

"В отдел МВД России по Верхнекетскому району 28 мая поступила информация о демонтаже дорожных плит. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщил собеседник агентства.

Сайт РИА Томск со ссылкой на главу Катайгинского сельского поселения Ивана Насонова уточняет, что бетонные плиты исчезли с единственной дороги, ведущей в село Катайга Верхнекетского района, покрытие пропало на участке длиной около 100 метров. Глава поселения уточнил, что в основном везде дорога грунтовая, а эти плиты были уложены еще в советское время для лесовозов. Сейчас машины ездят по краю дороги.

© Фото : РИА Томск/ Александр Дубинец Отсутствующие бетонные плиты на единственной дороге, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области © Фото : РИА Томск/ Александр Дубинец Отсутствующие бетонные плиты на единственной дороге, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области