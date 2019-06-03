Число пострадавших при столкновении трамваев в Самаре увеличилось до трех

САМАРА, 3 июн - РИА Новости. Число пострадавших в столкновении двух трамваев в Самаре выросло до трех человек, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии города.
Ранее в ГУМВД по региону РИА Новости сообщили, что в понедельник в Кировском районе Самары произошло столкновение двух трамваев, в результате которого пострадал один человек.
"В результате столкновения трое пострадавших: два пассажира и кондуктор. Все отправлены в больницу имени Семашко с сотрясением мозга", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции и скоростного режима.