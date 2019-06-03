"Роскосмос" назвал условие участия иностранцев в отборе в отряд космонавтов

Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев во время пресс-конференции, посвященной началу отбора кандидатов в космонавты, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 3 июня 2019

Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев во время пресс-конференции, посвященной началу отбора кандидатов в космонавты, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 3 июня 2019

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Иностранцы смогут поучаствовать в новом отборе в российский отряд космонавтов, но если они не поменяют паспорт до того, как подать документы, их заявки не будут рассматриваться всерьез, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Мы будем рассматривать граждан России и потенциально тех, кто хочет поучаствовать в отборе и потом сменить гражданство, но тут, наверное, порядок обратный должен быть", - сказал он.

Крикалев уточнил, что согласно законодательству РФ, космонавтом российского отряда может стать только гражданин России.

О старте нового набора в отряд космонавтов 31 мая объявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, планируется привлечь больше работников ракетно-космической отрасли и девушек (сейчас в российском отряде всего одна девушка, без опыта полетов).