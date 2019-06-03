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РИА Новости

"Роскосмос" назвал условие участия иностранцев в отборе в отряд космонавтов

Вчера, 15:38
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкИсполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев во время пресс-конференции, посвященной началу отбора кандидатов в космонавты, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 3 июня 2019
Исполнительный директор госкорпорации Роскосмос по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев во время пресс-конференции, посвященной началу отбора кандидатов в космонавты, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июня 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев во время пресс-конференции, посвященной началу отбора кандидатов в космонавты, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 3 июня 2019
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Иностранцы смогут поучаствовать в новом отборе в российский отряд космонавтов, но если они не поменяют паспорт до того, как подать документы, их заявки не будут рассматриваться всерьез, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"Мы будем рассматривать граждан России и потенциально тех, кто хочет поучаствовать в отборе и потом сменить гражданство, но тут, наверное, порядок обратный должен быть", - сказал он.
Крикалев уточнил, что согласно законодательству РФ, космонавтом российского отряда может стать только гражданин России.
О старте нового набора в отряд космонавтов 31 мая объявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, планируется привлечь больше работников ракетно-космической отрасли и девушек (сейчас в российском отряде всего одна девушка, без опыта полетов).
Предыдущий набор в космонавты стартовал в марте 2017 года и завершился в августе 2018-го. Было подано около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь восемь человек.
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