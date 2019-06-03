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РИА Новости

Югра перешла на цифровое телевещание

Вчера, 15:36
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
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Переход с аналогового на цифровое телевещание . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июн - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в понедельник окончательно перешел на цифровое телевещание, возможность смотреть "цифру", по данным региональных властей, есть у 99,6% населения Югры.
Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое ТВ проходит в понедельник в 36 регионах России, где живут более 40% россиян. Среди них Краснодарский край, Свердловская, Ростовская, Нижегородская и Калининградская области, Татарстан и Чукотка.
Цифровое телевещание в Тверской области
31 мая, 14:13
В Югре продлили срок выплаты компенсации при переходе на "цифру"
"Охват цифровым сигналом в Югре - 99,6%. Это те, кто имеет потенциальную возможность смотреть цифровое телевидение. Наши опросы населения показывают, что... более 99,5% уже в "цифре", - сказал журналистам по итогам мероприятия глава окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин.
Он подчеркнул, что большинство жителей 42 населенных пунктов, которые находятся вне охвата цифровым телевидением, могут смотреть его благодаря спутниковому оборудованию. Ципорин также отметил, что основная часть работы, связанная с переходом на "цифру", касалась информирования югорчан.
"У нас сейчас работают 16 операторов горячей линии, готовых принять звонки, направить волонтеров, помочь настроить", - добавил он.
Ранее правительство автономного округа решило продлить срок предоставления компенсации при покупке оборудования для перехода на цифровое телевидение до 31 декабря 2019 года. Такие выплаты уже получили более 1370 льготников.
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Переход на цифровое телевидениеХанты-Мансийский АОРоссияОбщество
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