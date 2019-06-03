Югра перешла на цифровое телевещание

Переход с аналогового на цифровое телевещание . Архивное фото

Переход с аналогового на цифровое телевещание

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июн - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в понедельник окончательно перешел на цифровое телевещание, возможность смотреть "цифру", по данным региональных властей, есть у 99,6% населения Югры.

Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое ТВ проходит в понедельник в 36 регионах России, где живут более 40% россиян. Среди них Краснодарский край, Свердловская, Ростовская, Нижегородская и Калининградская области, Татарстан и Чукотка.

"Охват цифровым сигналом в Югре - 99,6%. Это те, кто имеет потенциальную возможность смотреть цифровое телевидение. Наши опросы населения показывают, что... более 99,5% уже в "цифре", - сказал журналистам по итогам мероприятия глава окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин.

Он подчеркнул, что большинство жителей 42 населенных пунктов, которые находятся вне охвата цифровым телевидением, могут смотреть его благодаря спутниковому оборудованию. Ципорин также отметил, что основная часть работы, связанная с переходом на "цифру", касалась информирования югорчан.

"У нас сейчас работают 16 операторов горячей линии, готовых принять звонки, направить волонтеров, помочь настроить", - добавил он.