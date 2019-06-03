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РИА Новости
Воронежская область

Воронежское ЗАО "Орбита" и китайская ECRIEE создадут совместное предприятие

Вчера, 15:35
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ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Воронежское предприятие ЗАО "Орбита" и китайское ECRIEE подписали соглашение о создании совместной компании по производству источников вторичного электропитания с объемом инвестиций около 500 миллионов рублей, сообщает в понедельник правительство Воронежской области.
Документ был подписан в ходе встречи делегации Воронежской области под руководством замгубернатора – первого зама председателя правительства региона Виталия Шабалатова с представителями китайской провинции Аньхой во главе с губернатором Ли Цзиньбинем.
"Проект предполагает создание совместной китайско-российской компании по производству источников вторичного электропитания на базе воронежского предприятия. Общий объем инвестиций оценивается на сумму до 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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На встрече Шабалатов выступил с презентацией инвестиционных возможностей региона, рассказав преимуществах инвестирования в Воронежскую область. Заместитель губернатора также сообщил о недавно созданных инвестиционных площадках: особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Центр" и территории опережающего социально-экономического развития "Павловск". Резиденты новых территорий развития пользуются налоговыми преференциями и имеют право на льготный выкуп земельного участка, добавили в правительстве.
Стороны также отметили динамичный рост товарооборота Воронежской области и КНР. Начиная с 2008 года, он вырос в 3,5 раза и достиг почти 194 миллионов долларов, уточняется в сообщении.
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