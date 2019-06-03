Асад провел встречу с патриархом Сербским Иринеем

ДАМАСК, 3 июн – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад принял в понедельник главу Сербской православной церкви патриарха Сербского Иринея, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

В ходе встречи Асад подчеркнул, что и Сирия, и Сербия подверглись попыткам внешнего вмешательства с целью уничтожения суверенитета, однако народы этих стран выступили против агрессоров. Также он отметил крепкие отношения между народами САР и Сербии.

По данным гостелеканала Ikhbariya, патриарх Ириней в свою очередь выразил уверенность в том, что Сирия сможет преодолеть сложные условия, в которых она оказалась, и вернуть себе "историческую роль государства, являющегося флагманом стабильности, мира и любви в регионе".