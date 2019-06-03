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РИА Новости

Полиция Еревана не пропустила демонстрантов к офису фонда Сороса

Вчера, 15:30
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ЕРЕВАН, 3 июн –РИА Новости. Полиция в Ереване не пропустила к офису Фонда открытого общества (фонда Сороса), требующих запретить его деятельность в Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции, организованной общественно-политическим движением "Вето", пытались пройти через полицейское оцепление, однако стражи порядка не позволили им это сделать. К протестам присоединился один из активных участников акций "желтых жилетов" в Бельгии Крист Бертерян. Протестующие обвиняют фонд Сороса во вмешательстве во внутренние дела Армении.
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"Я поинтересовался у полицейских, почему нам не разрешают провести мирную демонстрацию у офиса фонда Сороса, но ранее разрешали блокировать суды и Национальное собрание (по призыву властей – ред.). Разрешали блокировать правительственные здания, захватывать власть путем свержения конституционного строя. Ответа я не получил", - сказал журналистам организатор акции Нарек Малян.
По его словам, их действия не преследуют политических целей и не являются борьбой за власть. "Мы хотим лишь выгнать взашей иностранных агентов и наемников", - сказал Малян. Он заявил, что предлагает организовать в прямом эфире общественного телевидения дебаты с исполнительным директором фонда "Открытое общество-Армения" Ларисой Минасян.
По его словам, поддержку движению выразили партия Рамкавар-Азатакан (Либерально-демократическая партия), инициативная группа партии "Адеквад", общественная организация "Гражданское сознание".
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