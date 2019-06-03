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РИА Новости
Культура

В России и мире готовятся к юбилейному Пушкинскому марафону

Вчера, 17:13
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© Фото : Государственный музей А.С. ПушкинаГосударственный музей А.С. Пушкина
Государственный музей А.С. Пушкина
© Фото : Государственный музей А.С. Пушкина
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Празднование Пушкинского дня откроет пятилетний марафон, который завершится к 225-летию поэта, рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев.
В этом году 6 июня отмечается 220-летняя годовщина со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. К этой дате по всей стране готовятся выставки и другие праздничные мероприятия.
"У нас впереди пять очень серьезных для нас лет, так как важно не только сохранить имя Пушкина для будущих поколений, не только сохранить наши прекрасные музеи и коллекции, но и приумножить все это. Несмотря на то, что кажется, будто о Пушкине сегодня все известно, мы, работники музейной сферы, знаем, что тайн еще немало", - сказал директор музея.
Он отметил, что на этот раз музею удалось привлечь к участию не только столичные учреждения культуры. "Мы представляем самые разнообразные события, расширив географию: выставки пройдут в Калининграде, Клину, Великом Новгороде, Австрии, Франции", - добавил Богатырев.
Так Институт русского языка имени Пушкина проведет мастер-классы, викторины, просветительские и культурные программы с участием иностранных студентов.
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Кроме того, в аэропорту Шереметьево, который получил имя Пушкина, 6 июня пройдут торжества с участием деятелей культуры, в музее поэта на Пречистенке в 12.00 можно будет разрисовать фасад флигеля, а чуть позже там же можно будет поучаствовать в интерактивном проекте "Сказки А.С. Пушкина".
Главная выставка к 220-летию Пушкина откроется в музее на Пречистенке. "Экспозиция включит в себя более 400 портретов поэта. Начиная с прижизненных и заканчивая работами, созданными художниками в XXI веке. Таких выставок еще не было", - рассказал Богатырев.
Весь день 6 июня Государственный музей имени Пушкина и все его филиалы будут работать бесплатно.
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А. С. ПушкинКультура
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