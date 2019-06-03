Темрезов: в КЧР начат проект закладки интенсивных мини-садов

ЧЕРКЕССК, 3 июн – РИА Новости. В Урупском районе Карачаево-Черкесии впервые в республике началась реализация пилотного проекта закладки интенсивных мини-садов для личных подсобных хозяйств на 10 сотках, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей официальной странице в Инстаграм.

Сады в Урупском районе закладываются для 50 участников недавно созданного сельскохозяйственного кооператива "Сады предгорья".

"Ведущий российский научный институт в области современного садоводства - ФНЦ имени Мичурина специально для региона разработал и будет осуществлять научное сопровождение этого проекта совместно со специалистами "Сады Карачаево-Черкесии", - прокомментировал Темрезов.

Он отметил, что все саженцы – отечественного производства, они специально подбирались для местных условий и рассчитаны на получение первого урожая уже через год.