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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Темрезов: в КЧР начат проект закладки интенсивных мини-садов

Вчера, 15:29
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© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиГлава республики Рашид Темрезов
Глава республики Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики
ЧЕРКЕССК, 3 июн – РИА Новости. В Урупском районе Карачаево-Черкесии впервые в республике началась реализация пилотного проекта закладки интенсивных мини-садов для личных подсобных хозяйств на 10 сотках, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей официальной странице в Инстаграм.
Сады в Урупском районе закладываются для 50 участников недавно созданного сельскохозяйственного кооператива "Сады предгорья".

"Ведущий российский научный институт в области современного садоводства - ФНЦ имени Мичурина специально для региона разработал и будет осуществлять научное сопровождение этого проекта совместно со специалистами "Сады Карачаево-Черкесии", - прокомментировал Темрезов.

Он отметил, что все саженцы – отечественного производства, они специально подбирались для местных условий и рассчитаны на получение первого урожая уже через год.
Глава республики отметил важность возрождения традиций промышленного садоводства не только в больших хозяйствах, но и в личных подсобных хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах. По его словам, в рамках проекта республика окажет финансовую и организационную помощь селянам в посадке садов на своих участках.
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Карачаево-Черкесская республикаЭкономика
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