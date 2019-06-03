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РИА Новости

Мэр Таллина выступил против предложения назвать улицу в честь Немцова

Вчера, 15:27
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мэр Таллина Михаил Кылварт не согласен с предложением оппозиционной реформистской фракции городского собрания переименовать одну из улиц или площадей в Старом городе в честь российского политика Бориса Немцова, сообщается на сайте городской управы.
Ранее фракция реформистской партии в Таллинском городском собрании выступила с предложением назвать одну из улиц или площадей столицы Эстонии в честь Немцова. Член фракции Ээрик-Нийлес Кросс отмечал, что в честь политика можно было бы назвать площадь в Старом городе, но также предлагал взвесить альтернативные варианты. Как уточняется на сайте управы, речь идет о площади Суургильди.
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"Название площади Суургильди устраивало предыдущие поколения, подходит оно и нам. К тому же, не вполне ясно, какова такая особенная связь Бориса Немцова с Таллином. И я полагаю, что многие жители не только Таллина, но и всей страны со мной в этом согласятся", - приводятся на сайте слова мэра.
Кылварт отметил, что не видит причины, по которой следовало бы заменить красивое историческое название политически конъюнктурным. Мэр добавил, что таллиннский Старый город находится под охраной ЮНЕСКО именно за свою целостность. "В этом году Таллин отмечает 800-летие первого письменного упоминания города. Исторические названия являются столь же важной частью наследия Старого города, как и стены, башни, ворота и булыжные мостовые", - считает Кылварт.
Именем Немцова названы улицы уже в трех мировых столицах: Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников убийства Немцова к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву - 19 лет, его брату Шадиду - 16 лет, Темирлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет. Роль Эскерханова, как установил суд, заключалась в слежке за политиком.
20101001
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Борис НемцовЭстонияТаллин
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