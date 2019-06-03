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РИА Новости

Медведев поручил улучшить контроль за расходами на нацпроекты

Вчера, 15:26
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев проводит заседание правительства
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит заседание правительства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Архивное фото
ГОРКИ, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обсудил, как улучшить контроль над расходованием средств, выделяемых на нацпроекты.
"Мы смотрим, насколько исполнители дееспособны. Если мы отдаем деньги, действительно ли они исполнят это решение по контракту или нет? Есть у них задолженности какие-то? Не получится так, что мы отдадим деньги банкроту и завтра оттуда просто ничего не получим? И дальше уже идет непосредственно мониторинговая, контрольная часть: по закупкам, когда мы выявляем риски, согласовываем с Казначейством и налоговой службой и начинаем отслеживать конкретные операции", — отметил Чиханчин.
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Глава ведомства отметил, что необходимо с ведомствами рассматривать систему прозрачного ценообразования.
"Нам бы хотелось, чтобы все-таки, когда прошло заключение контракта, основной исполнитель предоставил хотя бы общую смету, где мы увидели бы основные затраты, накладные и все социальные платежи. Это нам дает уже более конкретные возможности", — сказал глава ведомства.
Чиханчин также предложил ввести систему раздельного учета с отдельными счетами и уполномоченными банками.
"В противном случае в общей денежной массе выявить то, что относится к национальному проекту, очень сложно. Необходима идентификация контрактов, имеющих отношение непосредственно к нацпроектам. Какой-то должен быть символ или знак", — продолжил Чиханчин.
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи. Архивное фото
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Он подчеркнул, что, в отличие от банков, Казначейство не может закрывать или приостанавливать операции на время разбирательств, но Росфинмониторинг готов поработать с этим ведомством и подготовить предложения.
"По подготовке дополнительных нормативных решений, в частности, по наделению дополнительными полномочиями — будь то Казначейство или другие структуры — я готов предложения рассмотреть. У меня просьба: вместе с Министерством финансов, вместе с Казначейством соответствующие предложения подготовить", — отреагировал Медведев.
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Юрий ЧиханчинДмитрий МедведевРосфинмониторингЭкономика
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