Сербия решительно осудила силовую акцию косовоалбанской полиции

БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. Сербия решительно осуждает силовую акцию полиции самопровозглашенной республики Косово, в ходе которой был ранен гражданин России, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

"Не случайно зверски избит прикладами гражданин России, сотрудник миссии ООН", - заявила Гойкович в ходе встречи с российской делегацией.

По ее словам, данная силовая акция была направлена на устрашение косовских сербов с целью заставить их "покинуть вековые очаги".

Ранее источник в нижней палате российского парламента рассказал РИА Новости, что в ходе запланированных мероприятий может обсуждаться тема задержания сотрудника миссии ООН в Косово россиянина Михаила Краснощекова, а также обострение ситуации в Косово в целом.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.