Астрономы сфотографировали двойной астероид, пролетевший мимо Земли

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Телескоп VLT получил детальные фотографии двойного астероида 1999 KW4, который пролетел на небольшом расстоянии от Земли в прошлую субботу. Они опубликованы на . Телескоп VLT получил детальные фотографии двойного астероида 1999 KW4, который пролетел на небольшом расстоянии от Земли в прошлую субботу. Они опубликованы на сайте Европейской южной обсерватории в Чили.

"Эти снимки, а также данные с других телескопов, критически важны для выработки стратегий, которые помогут нам избежать столкновения астероида с Землей, если один из них выйдет на подобный курс. В худшем случае мы сможем предсказать, к каким последствиям приведет его падение", — отметил сотрудник обсерватории Оливье Эно (Olivier Hainaut).

"Перепись" астероидов

В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" этих небесных тел, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества.

Астероидов так много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки того, насколько вероятно их падение на Землю.

По данным НАСА, число небольших объектов в пределах главного пояса астероидов может достигать миллиона, из которых мы знаем лишь несколько тысяч.

Приближение "атона"

В конце прошлой недели, как отмечают Эно и его коллеги, ученые получили уникальную возможность: с Землей сблизился один из достаточно редких двойных астероидов, обитающих во внутренних регионах Солнечной системы.

Он пролетел на расстоянии в 5,2 миллиона километров от Земли, что примерно в 13 раз больше дистанции между Луной и нашей планетой, со скоростью в 70 тысяч километров в час.

Небесное тело 1999 KW4 принадлежит к числу так называемых атонов — группе околоземных астероидов, вращающихся близко к Солнцу и пересекающих орбиту Земли в момент своего максимального удаления от светила.

Этот "атон" интересен ученым сразу по нескольким причинам. С одной стороны, он обладает необычно крупными размерами для астероида такого типа — его диаметр составляет 1,3 километра, а также небольшой 350-метровой "луной".

С другой стороны, небесное тело имеет крайне необычную форму и орбиту: он похож на кекс и сближается с Солнцем на рекордно близкое расстояние.

Опасный или нет?

Благодаря крупным размерам и орбите, пересекающейся с орбитой Земли, 1999 KW4 входит в класс потенциально опасных астероидов (PHA). По текущим оценкам астрономов, небесное тело подойдет к Земле на минимальное расстояние (2,3 миллиона километров) в 2036 году, что делает его одним из самых интересных и "близких" соседей нашей планеты.

Сейчас 1999 KW4 считается относительно безопасным небесным телом, чьи шансы на столкновение с Землей остаются минимальными. При этом оценки ученых ограничивает то, что мы пока не знаем точной формы, размеров и массы этого двойного астероида. Новые снимки и научные данные, собранные VLT и прочими телескопами Земли в рамках сети IAWN, как надеются планетологи, помогут точно замерить все эти характеристики.

Наблюдения за 1999 KW4 важны еще по той причине, что он похож на другой, более опасный околоземный астероид Дидим. Он состоит из двух половинок — главного тела диаметром 800 метров и спутника размером 150 метров, которые вращаются вокруг друг друга на расстоянии около 1,1 километра.

Он может столкнуться с Землей в середине следующего столетия, и сейчас НАСА и ЕКА готовятся отправить к Дидиму сразу два аппарата, зонды DART и Hera. Первый попытается сбить астероид с курса в 2022 году, когда он сблизится с Землей на минимальное расстояние, а второй проследит за последствиями столкновения зонда с небесным телом во время его следующего пролета в 2026 году.