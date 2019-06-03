РФПИ в рамках ПМЭФ объявит ряд проектов по инфраструктуре Севморпути

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости/Прайм. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявить о ряде важных проектов по формированию инфраструктуры Северного морского пути (СМП), сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Активная повестка у нас будет инфраструктурная. Мы объявим ряд важных проектов по формированию инфраструктуры Северного морского пути, в рамках космической отрасли России, а также объявим про инвестиции в ведущего железнодорожного оператора", - сказал Дмитриев.

"Также у нас будут объявления по развитию одной сети для малого и среднего бизнеса, и ряд сельхозпроектов с европейскими компаниями и российской компанией", - добавил он.

"По искусственному интеллекту мы тоже объявим несколько сделок. Недавно было совещание, мы очень активно занимаемся стратегией искусственного интеллекта и, в том числе, помогаем российским компаниям стать более международными, выходить на международные рынки, в том числе, понятные нам, где у нас есть партнеры – это страны Ближнего Востока и Китай", - сообщил Дмитриев.