Робот "Федор" полетит на МКС в качестве эксперимента, а не как космонавт

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Антропоморфный робот-спасатель "Федор" полетит на Международную космическую станцию в качестве эксперимента, а не как космонавт, сообщил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Он медицину не проходил, и отбор не проходил, поэтому он будет лететь, как вы знаете, на корабле в качестве эксперимента", - сказал Крикалев.
"Робот "Федор" требованиям (к космонавтам - Прим. ред.) не соответствует", - добавил заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
"Федор" (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот разработан ФПИ совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат.
31 марта 2018, 03:28Батареи для роботов-космонавтов установят снаружи и внутри МКС
В 2018 году источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что Роскосмос рассматривает возможность полета сразу двух роботов к МКС на беспилотном корабле "Союз МС" в 2019 году. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж". Позднее советник главы Роскосмоса по науке Александр Блошенко отмечал, что начинается подготовка робота. Полет беспилотного "Союза" планируется на 22 августа 2019 года.