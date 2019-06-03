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РИА Новости

Робот "Федор" полетит на МКС в качестве эксперимента, а не как космонавт

Вчера, 15:24
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© РИА Новости / Александр Овчаров / Перейти в фотобанкАнтропоморфный робот "Федор"
Антропоморфный робот Федор
© РИА Новости / Александр Овчаров
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Антропоморфный робот "Федор" . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Антропоморфный робот-спасатель "Федор" полетит на Международную космическую станцию в качестве эксперимента, а не как космонавт, сообщил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Он медицину не проходил, и отбор не проходил, поэтому он будет лететь, как вы знаете, на корабле в качестве эксперимента", - сказал Крикалев.
Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель
27 февраля, 09:53
Разработчик рассказал о превосходстве "Федора" над зарубежными андроидами
"Робот "Федор" требованиям (к космонавтам - Прим. ред.) не соответствует", - добавил заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
"Федор" (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот разработан ФПИ совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат.
Испытание антропоморфного робота Федор. Архивное фото
31 марта 2018, 03:28
Батареи для роботов-космонавтов установят снаружи и внутри МКС
В 2018 году источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что Роскосмос рассматривает возможность полета сразу двух роботов к МКС на беспилотном корабле "Союз МС" в 2019 году. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж". Позднее советник главы Роскосмоса по науке Александр Блошенко отмечал, что начинается подготовка робота. Полет беспилотного "Союза" планируется на 22 августа 2019 года.
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Сергей КрикалевКосмос - РИА НаукаРоскосмосРИА Наука
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