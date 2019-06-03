Робот "Федор" полетит на МКС в качестве эксперимента, а не как космонавт

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Антропоморфный робот-спасатель "Федор" полетит на Международную космическую станцию в качестве эксперимента, а не как космонавт, сообщил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Он медицину не проходил, и отбор не проходил, поэтому он будет лететь, как вы знаете, на корабле в качестве эксперимента", - сказал Крикалев.

"Робот "Федор" требованиям (к космонавтам - Прим. ред.) не соответствует", - добавил заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

"Федор" (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот разработан ФПИ совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат.