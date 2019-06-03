Медведев отметил необходимость создания единой базы данных всех ведомств

ГОРКИ, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым создать единую базу данных всех ведомств, внутри которой будут различаться только уровни доступа к информации - в зависимости от профиля госоргана.

Так он отреагировал на высказанное руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным предложение объединить информационные ресурсы его ведомства, Казначейства и Федеральной налоговой службы.

"Необходимо объединение информационных ресурсов хотя бы трех ведомств - нашего, Казначейства и налоговой службы - и система дополнительной автоматизации существующих процессов. Мы у себя очень многие вещи запустили, через центр оценки рисков очень многое автоматизировано. Но, к сожалению, пока есть разница между налоговой службой, Казначейством, и это все надо приводить в соответствие", - сказал Чиханчин на встрече с премьером.

По его словам, объединение информресурсов ведомств позволит организовать более полный и доскональный контроль за реализацией нацпроектов, в том числе за исполнением госконтрактов. "Если поддержите, мы готовы доложить, подготовить записку с предложениями, каким образом в дальнейшем будем двигаться", - отметил глава Росфинмониторинга.

"Налоговая служба многое сделала для цифровизации этих процессов, для их автоматизации. Но в то же время ряд других ведомств на этом языке пока не разговаривают. А по-хорошему, если говорить о создании единой базы данных и едином алгоритме взаимодействия, это должно быть сквозным решением для всех органов. Не только для Федеральной налоговой службы, Казначейства, службы по финансовому мониторингу, а для всех, чтобы все это было в одинаковом варианте", - отметил Медведев.