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РИА Новости

Медведев отметил необходимость создания единой базы данных всех ведомств

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. Архивное фото
ГОРКИ, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым создать единую базу данных всех ведомств, внутри которой будут различаться только уровни доступа к информации - в зависимости от профиля госоргана.
Так он отреагировал на высказанное руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным предложение объединить информационные ресурсы его ведомства, Казначейства и Федеральной налоговой службы.
"Необходимо объединение информационных ресурсов хотя бы трех ведомств - нашего, Казначейства и налоговой службы - и система дополнительной автоматизации существующих процессов. Мы у себя очень многие вещи запустили, через центр оценки рисков очень многое автоматизировано. Но, к сожалению, пока есть разница между налоговой службой, Казначейством, и это все надо приводить в соответствие", - сказал Чиханчин на встрече с премьером.
По его словам, объединение информресурсов ведомств позволит организовать более полный и доскональный контроль за реализацией нацпроектов, в том числе за исполнением госконтрактов. "Если поддержите, мы готовы доложить, подготовить записку с предложениями, каким образом в дальнейшем будем двигаться", - отметил глава Росфинмониторинга.
"Налоговая служба многое сделала для цифровизации этих процессов, для их автоматизации. Но в то же время ряд других ведомств на этом языке пока не разговаривают. А по-хорошему, если говорить о создании единой базы данных и едином алгоритме взаимодействия, это должно быть сквозным решением для всех органов. Не только для Федеральной налоговой службы, Казначейства, службы по финансовому мониторингу, а для всех, чтобы все это было в одинаковом варианте", - отметил Медведев.
"Только доступ, естественно, может быть разным, к разным данным – в зависимости от того, чем ведомство занимается. Это задача актуальная. Обязательно давайте вместе ею займемся", - добавил премьер.
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Юрий ЧиханчинДмитрий МедведевТехнологииЭкономика
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