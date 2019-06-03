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РИА Новости

В Сербии исключили введение санкций против России

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Максим БогодвидВиды города Белград
Виды города Белград
© РИА Новости / Максим Богодвид
Виды города Белград. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 июн — РИА Новости. Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным.

"Сербия никогда не станет вводить санкции в отношении России и российского народа", — заявила Гойкович в ходе встречи с российской делегацией.

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Спикер Госдумы в понедельник находится с визитом в Белграде. Он провел беседу за закрытыми дверями с президентом Сербии Александром Вучичем. Володин также выступит перед депутатами сербского парламента и откроет четвертое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.
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Майя ГойковичВячеслав ВолодинСербияРоссияБелград (город)В мире
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