В Сербии исключили введение санкций против России

БЕЛГРАД, 3 июн — РИА Новости. Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным.

"Сербия никогда не станет вводить санкции в отношении России и российского народа", — заявила Гойкович в ходе встречи с российской делегацией.

Спикер Госдумы в понедельник находится с визитом в Белграде. Он провел беседу за закрытыми дверями с президентом Сербии Александром Вучичем. Володин также выступит перед депутатами сербского парламента и откроет четвертое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.