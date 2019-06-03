Российские ученые в Антарктике отработают создание лунной базы

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Российские ученые попытаются выяснить, каким должен быть кандидат на полет к Луне, с помощью имитационных исследований в Антарктике, сообщил журналистам в понедельник директор Института медико-биологических проблем РАН, академик РАН Олег Орлов.
"Различные географические зоны используются для отработки требований к экипажам будущего. Например, сейчас мы возобновили наше участие в программе антарктических экспедиций, имея в виду интерес к отработке требований к будущим экипажам лунных станций", - сказал он.
Орлов уточнил при этом, что пока это "работа на далекую перспективу".