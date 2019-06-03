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РИА Новости

Российские ученые в Антарктике отработают создание лунной базы

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДиректор Института медико-биологических проблем РАН академик РАН Олег Орлов
Директор Института медико-биологических проблем РАН академик РАН Олег Орлов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Директор Института медико-биологических проблем РАН академик РАН Олег Орлов. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Российские ученые попытаются выяснить, каким должен быть кандидат на полет к Луне, с помощью имитационных исследований в Антарктике, сообщил журналистам в понедельник директор Института медико-биологических проблем РАН, академик РАН Олег Орлов.
"Различные географические зоны используются для отработки требований к экипажам будущего. Например, сейчас мы возобновили наше участие в программе антарктических экспедиций, имея в виду интерес к отработке требований к будущим экипажам лунных станций", - сказал он.
Орлов уточнил при этом, что пока это "работа на далекую перспективу".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на тему: Фундаментальная наука в космосе в пресс-центре МИА Россия сегодня
28 мая, 12:00
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РАНКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукОлег ОрловМоскваАнтарктидаРИА Наука
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