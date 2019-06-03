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РИА Новости

"АвтоВАЗ" назвал стоимость Lada Granta Cross

Вчера, 15:16
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lada Granta Cross
Автомобиль Lada Granta Cross
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобиль Lada Granta Cross. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
В базовой версии Classic с 1,6-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил и механической коробкой машина стоит от 554 900 рублей.
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Уже в начальной комплектации машина получает климатическую систему.

"Во всех Lada Granta Cross присутствует полный пакет шумоизоляции, включая мягкие подкрылки в арках колес из специального материала, который не впитывает влагу", — отмечается в релизе.

В максимальной комплектации Luxe машины оснащают 106-сильным двигателем с механикой (от 618 900 рублей) или автоматизированной механической трансмиссией (от 643 900 рублей).
Уточняется, что дорожный просвет составляет 198 мм. На машины устанавливается защита для эмали из прочного пластика.
© Фото : ПАО ''АВТОВАЗ"Lada Granta Cross
Lada Granta Cross
© Фото : ПАО ''АВТОВАЗ"
Lada Granta Cross
"АвтоВАЗ" в 2018 году обновил свое самое бюджетное семейство — Granta. За счет объединения с моделью Kalina Granta теперь можно купить во всех четырех типах кузова: седан, хэтчбек, лифтбэк и универсал. Также Granta получила внешность в фирменном "Х-стиле".
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АвтоАвтоВАЗLada
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