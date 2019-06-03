"АвтоВАЗ" назвал стоимость Lada Granta Cross

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

В базовой версии Classic с 1,6-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил и механической коробкой машина стоит от 554 900 рублей.

Уже в начальной комплектации машина получает климатическую систему.

"Во всех Lada Granta Cross присутствует полный пакет шумоизоляции, включая мягкие подкрылки в арках колес из специального материала, который не впитывает влагу", — отмечается в релизе.

В максимальной комплектации Luxe машины оснащают 106-сильным двигателем с механикой (от 618 900 рублей) или автоматизированной механической трансмиссией (от 643 900 рублей).

Уточняется, что дорожный просвет составляет 198 мм. На машины устанавливается защита для эмали из прочного пластика.