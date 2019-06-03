Эксперт: найденный лингвистами союз "в смысле" рано вносить в учебники

"Да, абсолютно согласна... Действительно, и союз "то есть", и союз "или" - в этом значении, в принципе, они абсолютно синонимичны. Единственное что, здесь есть некоторые стилистические отличия, потому что "в смысле" - это все-таки больше разговорный, это больше такой непринужденной речи свойственный союз", - сказала Богачева РИА Новости.

"Знаете, не торопилась бы (вносить союз в учебники), потому что нужно понаблюдать, хотя, конечно, союзная функция, она просматривается очень ясно. Но, наверное, вот эта вот поспешность будет лишней при внесении исправлений в учебники, потому что в учебниках уже есть союз "то есть", союз "или". Там вполне достаточно слов, чтобы сформулировать свою мысль, и вот этих союзов. А союз "в смысле", я думаю, что современные школьники, и вообще, и более молодые, и более старшие люди его употребляют, если учитель сам от себя добавит и скажет: "А вот есть еще вот такой союз", может быть, в каких-то методических рекомендациях и так далее - этого было бы достаточно", - подчеркнула Богачева, отметив, что в учебники новый союз можно будет вносить не ранее, чем через пять лет.