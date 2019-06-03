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РИА Новости

Эксперт: найденный лингвистами союз "в смысле" рано вносить в учебники

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Любовь Чиликова / Перейти в фотобанкЭкзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку
Экзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку
© РИА Новости / Любовь Чиликова
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Экзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Новый союз "в смысле", обнаруженный тюменскими лингвистами, пока рано вносить в школьные учебники, нужно понаблюдать, приживется ли он, считает ведущий специалист по лексикографии института им. А. С. Пушкина Галина Богачева.
Лингвисты Тюменского государственного университета обнаружили в русском языке новый союз "в смысле", который ранее рассматривался как существительное с предлогом, сообщило в понедельник управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.
"Да, абсолютно согласна... Действительно, и союз "то есть", и союз "или" - в этом значении, в принципе, они абсолютно синонимичны. Единственное что, здесь есть некоторые стилистические отличия, потому что "в смысле" - это все-таки больше разговорный, это больше такой непринужденной речи свойственный союз", - сказала Богачева РИА Новости.
Она также подчеркнула, что на основе анализов текстов, на основе сравнения текстов с другими подобными союзами можно сделать вывод, что это союз, "союз именно в этом пояснительном значении".
"Знаете, не торопилась бы (вносить союз в учебники), потому что нужно понаблюдать, хотя, конечно, союзная функция, она просматривается очень ясно. Но, наверное, вот эта вот поспешность будет лишней при внесении исправлений в учебники, потому что в учебниках уже есть союз "то есть", союз "или". Там вполне достаточно слов, чтобы сформулировать свою мысль, и вот этих союзов. А союз "в смысле", я думаю, что современные школьники, и вообще, и более молодые, и более старшие люди его употребляют, если учитель сам от себя добавит и скажет: "А вот есть еще вот такой союз", может быть, в каких-то методических рекомендациях и так далее - этого было бы достаточно", - подчеркнула Богачева, отметив, что в учебники новый союз можно будет вносить не ранее, чем через пять лет.
Редакторка, авторка, режиссерка… Новые феминитивы русского языка
10 февраля, 12:00
500002
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