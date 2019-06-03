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РИА Новости

В ФАС призвали взимать равные акцизы со всей никотиносодержащей продукции

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым взимать равные акцизы со всей никотиносодержащей продукции, заявил журналистам начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.
"Условия должны быть одинаковы. Тогда уж давайте со стика, и с жидкости (взимать акциз - ред.). Ключевым здесь должно быть "никотиносодержащая продукция", никотин есть у одних и у других (у нагревателей табака и вейпов - ред.). Если будет принято решение о введении, увеличении, изменении, конечно, всего должно касаться", - сказал он в кулуарах Недели российского ритейла.
Правительство РФ на заседании в мае одобрило законопроект о взимании акцизов со всех средств доставки никотина, включая электронные сигареты и кальяны.
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