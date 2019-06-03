В ФАС призвали взимать равные акцизы со всей никотиносодержащей продукции

"Условия должны быть одинаковы. Тогда уж давайте со стика, и с жидкости (взимать акциз - ред.). Ключевым здесь должно быть "никотиносодержащая продукция", никотин есть у одних и у других (у нагревателей табака и вейпов - ред.). Если будет принято решение о введении, увеличении, изменении, конечно, всего должно касаться", - сказал он в кулуарах Недели российского ритейла.