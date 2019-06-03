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РИА Новости

Нижегородская область перешла на цифровое телевещание

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Нижегородская область в понедельник перешла с аналогового на цифровое телевещание в рамках третьей волны, сообщает пресс-служба правительства региона.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря прошлого года, 11 февраля этого года на "цифру" перешли еще семь регионов, 15 апреля - 20 регионов, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако принято решение продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.
"Отключение аналогового вещания в Нижегородской области началось 3 июня в 11:45 и завершилось в 12:00 мск. Первыми аналоговые передатчики ключевых федеральных каналов были отключены в Нижнем Новгороде, затем в Сарове и Арзамасе, последним пунктом стала Вача", - говорится в сообщении.
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С 3 июня ключевые федеральные каналы, относящиеся к обязательным общедоступным, в Нижегородской области можно принимать в эфире только в цифровом формате. В "аналоге" после 3 июня в Нижегородской области продолжат работать только региональные (ННТВ и "Волга"), муниципальные и некоторые федеральные каналы, не входящие в первый и второй мультиплекс цифрового эфирного телевидения (Че, Ю, ТНТ4).
"Небольшое исключение из "цифровой двадцатки" телеканалов, прекративших аналоговую трансляцию, ждет жителей Нижнего Новгорода и Арзамаса. По решению вещателей в Нижнем Новгороде сохранится аналоговое вещание каналов ТНТ, ТВ-3, "Домашний" и РЕН ТВ, а также каналов ТНТ и РЕН ТВ в Арзамасе, доступных и в цифровом эфире", - отмечается в сообщении.
Сигнал 20 обязательных общедоступных каналов в цифровом качестве доступен практически всем жителям области. Цифровая телесеть Нижегородской области, насчитывающая в общей сложности 43 радиотелевизионные станции, транслирует первый и второй мультиплексы цифрового эфирного телевидения с декабря 2018 года с охватом более 98% населения региона. На каналах "Россия-1", "Россия-24" и "Радио России" осуществляется вещание региональных программ ГТРК "Нижний Новгород".
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Переход на цифровое телевидениеНижегородская областьРоссияОбщество
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