Володин назвал поведение ЕС и США на Балканах недопустимым

БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. Госдума считает недопустимым поведение Евросоюза и США, которое подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, выступая перед депутатами Народной скупщины Сербии.
"Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах", - сказал Володин.
31 мая, 15:45"Свидетель с полномочиями". В Косово россиянина объявили персоной нон гратаВласти Косово объявили пострадавшего от местных силовиков российского дипломата Михаила Краснощекова персоной нон грата. В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько дал оценку происходящему.
По словам спикера Госдумы, отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров "ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной".
"Мы считаем, все стороны должны выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. А те, кто не следует этим решениям, должны нести ответственность", - подчеркнул Володин.