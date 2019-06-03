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РИА Новости

Володин назвал поведение ЕС и США на Балканах недопустимым

Вчера, 15:10
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. Госдума считает недопустимым поведение Евросоюза и США, которое подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, выступая перед депутатами Народной скупщины Сербии.
"Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах", - сказал Володин.
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По словам спикера Госдумы, отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров "ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной".
"Мы считаем, все стороны должны выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. А те, кто не следует этим решениям, должны нести ответственность", - подчеркнул Володин.
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Балканский полуостровЕвросоюзВячеслав ВолодинСШАВ мире
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