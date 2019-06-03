Володин назвал поведение ЕС и США на Балканах недопустимым

БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. Госдума считает недопустимым поведение Евросоюза и США, которое подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, выступая перед депутатами Народной скупщины Сербии.

"Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах", - сказал Володин.

По словам спикера Госдумы, отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров "ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной".