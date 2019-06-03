В Госдуме назвали задержание россиянина в Косово пренебрежением правом

БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. В Госдуме расценивают задержание сотрудников Организации Объединенных Наций, в том числе гражданина РФ Михаила Краснощекова, как пренебрежение международным правом, ООН "должна заявить позицию" в связи со случившимся, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Мы рассматриваем задержание дипломатов, сотрудников Миссии ООН в Косово, включая гражданина Российской Федерации, как полное пренебрежение международным правом", - сказал Володин, выступая перед перед депутатами Народной скупщины Сербии.

По его словам, ООН "должна заявить позицию". "От ее решительности, конкретных действий зависит не только ее авторитет, но и мир на Балканах", - сказал спикер Госдумы.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.