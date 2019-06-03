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РИА Новости

В Госдуме назвали задержание россиянина в Косово пренебрежением правом

Вчера, 15:10
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. В Госдуме расценивают задержание сотрудников Организации Объединенных Наций, в том числе гражданина РФ Михаила Краснощекова, как пренебрежение международным правом, ООН "должна заявить позицию" в связи со случившимся, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Мы рассматриваем задержание дипломатов, сотрудников Миссии ООН в Косово, включая гражданина Российской Федерации, как полное пренебрежение международным правом", - сказал Володин, выступая перед перед депутатами Народной скупщины Сербии.
Раненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова отправили из Косовска-Митровицы в Белград
2 июня, 10:40
Данные Косово о задержании россиянина не совпадают с информацией миссии ООН
По его словам, ООН "должна заявить позицию". "От ее решительности, конкретных действий зависит не только ее авторитет, но и мир на Балканах", - сказал спикер Госдумы.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Президент Республики Сербии Александр Вучич и посол РФ в Сербии Александр Чепурин навестили раненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова
31 мая, 20:00
В ООН указали Приштине на статус российского сотрудника миссии в Косово Сотрудник миссии Объединенных Наций в Косово, гражданин России Михаил Краснощеков не может стать персоной нон грата, заявили в ООН.
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Задержание россиянина в КосовоГосдума РФВячеслав ВолодинКосовоВ мире
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