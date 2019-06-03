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РИА Новости

Мир не будет однополярным, как бы этого ни хотели США, уверен Володин

Вчера, 15:09
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 апреля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки перечеркнули принципы свободной торговли, введя санкции против РФ, КНДР, Ирана и других стран, угрожая ограничениями европейским странам, но мир никогда не будет однополярным, как бы этого ни хотели США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Практика двойных стандартов, вмешательства во внутренние дела суверенных государств становится для некоторых стран нормой. Мы считаем, это недопустимо. Этому необходимо противостоять. Если хотим сохранить свой народ, страну, ее суверенитет и независимость. Посмотрите, что стало с Ливией, Ираком", - сказал Володин, выступая перед депутатами Народной скупщины Сербии.
Он отметил, что практически на грани потери государственности была Сирия. Володин добавил, что страны, народы которых жили в мире, процветании, борются сегодня за выживание, их разрушают конфликты и угрозы постоянных террористических атак.
"Сербский народ, подвергшийся натовским бомбардировкам, как никакой другой понимает разрушительность этого. Почему такое стало возможным? Почему это происходит? Проблема в отходе от принципов международного права, игнорировании решений Организации Объединенных Наций, попытках создания однополярного мира", - добавил политик.
По его словам, сейчас страны, которые раньше использовали санкции, незаконные меры под прикрытием продвижения демократических ценностей, сейчас не стесняются грубо продавливать свои экономические интересы.
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"Перечеркнуты принципы свободной торговли. Американские торговые санкции введены против нашей страны, Китая, Турции, Ирана, Северной Кореи, Кубы, Венесуэлы. Европейским странам и компаниям также поступают ультиматумы, угрозы с требованием прекратить реализацию совместных экономических проектов", - отметил Володин.
"Но мир никогда не будет однополярным, как бы этого ни хотели Соединенные Штаты Америки. И чем раньше они это поймут, тем лучше будет для всех и для самих США. Навязывание своей воли другим странам недопустимо", - заявил спикер Госдумы.
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