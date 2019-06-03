В Дзержинске отремонтировали пункты проведения ЕГЭ

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пункты проведения экзаменов (ППЭ) в Дзержинске, где произошел взрыв на заводе, оперативно отремонтированы, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находятся 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"В городе Дзержинске Нижегородской области, пострадавшем от взрывов 1 июня, экзамен состоялся во всех четырех ППЭ. Все экзаменационные пункты были оперативно отремонтированы, восстановлено их электроснабжение и работа систем видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. Основная волна продлится до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.