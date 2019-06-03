В Дзержинске отремонтировали пункты проведения ЕГЭ

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пункты проведения экзаменов (ППЭ) в Дзержинске, где произошел взрыв на заводе, оперативно отремонтированы, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находятся 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"В городе Дзержинске Нижегородской области, пострадавшем от взрывов 1 июня, экзамен состоялся во всех четырех ППЭ. Все экзаменационные пункты были оперативно отремонтированы, восстановлено их электроснабжение и работа систем видеонаблюдения", - говорится в сообщении.