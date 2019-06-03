Украинские силовики продали ополченцам ящик патронов и мины, сообщили в ЛНР

"Особо предприимчивые офицеры и солдаты 25-й бригады, не желая упускать шанс нажиться, организовали каналы сбыта боеприпасов, продавая их по низким ценам местному населению. Для продажи более крупной партии командир 2 батальона 25-й бригады подполковник Сущенко в середине мая вышел на связь с военнослужащими Народной милиции с предложением о реализации ящика патронов калибра 7,62 миллиметра и мин к 82-мм минометам", - рассказал Филипоненко.