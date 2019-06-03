В Крыму умер последний участник Керченско-Феодосийского десанта 1941 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, последний из остававшихся в живых участник Керченско-Феодосийской десантной операции 1941 года Александр Лубенцов скончался в Крыму на 98-м году жизни, сообщается на сайте Керченской горадминистрации.

"Второго июня на 98-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Керчи, последний участник Керченско-Феодосийской десантной операции, крымский подпольщик и партизан Александр Григорьевич Лубенцов", - говорится в сообщении.

Керченско-Феодосийская десантная операция (1941-1942) вынудила немецко-фашистское командование снять часть сил из-под Севастополя и 31 декабря прекратить наступление. Как отметили в администрации, Лубенцов высаживался на крымской земле в Камыш-Буруне (Керчь) в ночь на 26 декабря 1941 года в составе флотского экипажа корабля Черноморского флота. Позднее он руководил одной из партизанских групп Крыма, которые работали на полуострове в период фашисткой оккупации.