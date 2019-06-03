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РИА Новости

В Крыму умер последний участник Керченско-Феодосийского десанта 1941 года

Вчера, 15:06
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© КЦСО г. Керчи Ветеран Великой Отечественной войны Александр Лубенцов
Ветеран Великой Отечественной войны Александр Лубенцов
© КЦСО г. Керчи
Ветеран Великой Отечественной войны Александр Лубенцов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, последний из остававшихся в живых участник Керченско-Феодосийской десантной операции 1941 года Александр Лубенцов скончался в Крыму на 98-м году жизни, сообщается на сайте Керченской горадминистрации.
"Второго июня на 98-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Керчи, последний участник Керченско-Феодосийской десантной операции, крымский подпольщик и партизан Александр Григорьевич Лубенцов", - говорится в сообщении.
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Керченско-Феодосийская десантная операция (1941-1942) вынудила немецко-фашистское командование снять часть сил из-под Севастополя и 31 декабря прекратить наступление. Как отметили в администрации, Лубенцов высаживался на крымской земле в Камыш-Буруне (Керчь) в ночь на 26 декабря 1941 года в составе флотского экипажа корабля Черноморского флота. Позднее он руководил одной из партизанских групп Крыма, которые работали на полуострове в период фашисткой оккупации.
За боевые заслуги Лубенцов был отмечен орденом Красной Звезды, орденом "Знак Почета", орденом Отечественной войны II степени, орденом "За мужество" III степени, медалью "За отвагу", медалью "Маршала Советского Союза Жукова".
Администрация Керчи выразила соболезнования родным и близким ветерана.
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КерчьКрымОбщество
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