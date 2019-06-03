Памятная монета с изображением больших панд выпущена в Китае

МОСКВА, 3 июн - . Центральный банк Китая выпустил серебряную монету с изображением больших панд в честь Всемирной филателистической выставки-2019, организованной под эгидой Международной федерации филателии (ФИП). " Проект "Россия-Китай: главное . Центральный банк Китая выпустил серебряную монету с изображением больших панд в честь Всемирной филателистической выставки-2019, организованной под эгидой Международной федерации филателии (ФИП).

Серебряная монета станет законным платежным средством в Китае, сообщил Народный банк Китая (Центробанк) на своем официальном сайте.

На лицевой стороне монеты изображен Зал жатвенной молитвы в Храме Неба в Пекине, а также выгравированы название страны, год выпуска монеты и название выставки на китайском языке.

На обратной стороне монеты изображена пара больших панд, и размещено название выставки на английском языке.

Серебряная монета диаметром 40 миллиметров содержит 30 граммов чистого серебра и имеет номинальную стоимость в 10 юаней.