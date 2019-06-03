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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Памятная монета с изображением больших панд выпущена в Китае

Вчера, 15:04
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© AP Photo / Gregory BullПанды
Панды
© AP Photo / Gregory Bull
МОСКВА, 3 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Центральный банк Китая выпустил серебряную монету с изображением больших панд в честь Всемирной филателистической выставки-2019, организованной под эгидой Международной федерации филателии (ФИП).
Серебряная монета станет законным платежным средством в Китае, сообщил Народный банк Китая (Центробанк) на своем официальном сайте.
На лицевой стороне монеты изображен Зал жатвенной молитвы в Храме Неба в Пекине, а также выгравированы название страны, год выпуска монеты и название выставки на китайском языке.
На обратной стороне монеты изображена пара больших панд, и размещено название выставки на английском языке.
Серебряная монета диаметром 40 миллиметров содержит 30 граммов чистого серебра и имеет номинальную стоимость в 10 юаней.
Максимальное число таких монет в обращении составит 20 тысяч. Всемирная филателистическая выставка 2019 года пройдет с 11 по 17 июня в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй.
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