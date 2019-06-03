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РИА Новости

В "Роскосмосе" рассказали о жалобах космонавтов на слух из-за шума на МКС

Вчера, 15:03
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказал о недомоганиях, которые могут появиться у космонавтов после полета на МКС.
В частности, некоторые жалуются на ухудшение слуха, уточнил он.
"Что касается проблем, профессиональных заболеваний, да, они есть. Сейчас с этой проблемой повышенного шума на станции борются техническими средствами. Ставятся модифицированные вентиляторы, ставится дополнительная звукоизоляция, то есть такая проблема есть, и, действительно, часть космонавтов у нас имели проблемы со слухом после полетов, но это было на старой технике, которая была действительно шумная".
Сергей Крикалев
Крикалев отметил, что сам во время полетов на МКС менял устаревшие вентиляторы на более тихие.
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В свою очередь директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов сообщил, что к полетам стали чаще допускать космонавтов с особенностями в состоянии здоровья.
По словам Орлова, снижение требований по здоровью позволяет отправлять в космос ученых и инженеров.

"На заре космонавтики из-за незнания брали такого среднестатистического человека. Если было какое-то отклонение, трудно иногда было понять, оно в плюс или минус, поэтому на всякий случай браковали", — пояснил Крикалев.
Он добавил, что сегодня нужны высококвалифицированные специалисты, поэтому в области медицины используется индивидуальный подход и более детальные исследования.
Очередной набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" начался сегодня. Он продлится до 1 июня 2020 года.
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