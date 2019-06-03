Володин прокомментировал обострение ситуации в Косово

БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал действия косовоалбанского спецназа на севере Косово 28 мая провокационным шагом, направленным на установление контроля над этими районами силовым путем.

"Сербский народ выбрал свой суверенный путь, основанный на духовных ценностях, сохранении культурно-исторических традиций. Так же как и российский народ. И мы вместе с вами осуждаем провокации против сербов в Косово. Вторжение косовоалбанского спецназа на севере Косово 28 мая - провокационный шаг, направленный на устрашение сербов, установление контроля над этими районами силовым путем", - сказал Володин, выступая перед депутатами Народной скупщины Сербии.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.