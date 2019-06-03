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РИА Новости

Роскосмос не будет создавать женский отряд космонавтов

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роскосмос не будет создавать отдельный женский отряд космонавтов, сообщил исполнительный директор госкорпорации, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Женский отряд создаваться не будет, у нас есть единый отряд", - сказал Крикалёв.
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В отряде на сегодняшний день состоит одна девушка.
Ранее ряд СМИ сообщили о возможности создания отдельного женского отряда. Глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов опроверг тогда РИА Новости эту информацию.
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Сергей КрикалевРоскосмосРоссияРИА Наука
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