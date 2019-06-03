Роскосмос не будет создавать женский отряд космонавтов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роскосмос не будет создавать отдельный женский отряд космонавтов, сообщил исполнительный директор госкорпорации, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Женский отряд создаваться не будет, у нас есть единый отряд", - сказал Крикалёв.

В отряде на сегодняшний день состоит одна девушка.