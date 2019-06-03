Трамп выключил CNN после просмотра новостей телеканала в Великобритании

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что, находясь в Великобритании, выключил американский телеканал CNN после того, как потратил некоторое время на просмотр негативных и фейковых новостей, которые передает этот телеканал.

"Только что прибыл в Великобританию. Единственная проблема в том, что CNN является основным источником новостей, доступных из США. Посмотрев его некоторое время, я выключил его. Все негативное и так много фейковых новостей, очень плохо для США. Большие рейтинги падают. Почему владелец AT&T (компания, владеющая CNN) не делает что-нибудь?", - написал Трамп в Twitter

I believe that if people stoped using or subscribing to @ATT, they would be forced to make big changes at @CNN, which is dying in the ratings anyway. It is so unfair with such bad, Fake News! Why wouldn’t they act. When the World watches @CNN, it gets a false picture of USA. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.

По его словам, "когда мир смотрит CNN, он получает ложную картину о США".