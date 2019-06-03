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РИА Новости

В Казани пассажиры BMW выжили после ДТП на скорости 200 километров в час

Вчера, 14:44
18464
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Казани пассажиры BMW X5 выжили после удара автомобиля в столб на скорости 200 километров в час, сообщают "Вести".
Телеканал опубликовал видео с камер видеонаблюдения, из которого следует, что машина на высокой скорости снесла ограждения и пару столбов.
На снятых очевидцами кадрах видно, как водитель после аварии покидает салон автомобиля, затем из машины выходят еще два пассажира.
"Водитель действительно покинул место аварии. Инспекторам удалось с ним связаться, он объяснил, что находится сейчас далеко, но в понедельник сам явится к полицейским", — рассказали "Вестям" в УМВД по Татарстану.
Как сообщил автомобильный блогер Эрик Давидыч, до столкновения BMW ехала со скоростью около 200 километров в час.
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КазаньПроисшествия
Популярные комментарии
Жалко, что выжил водитель, такие не должны жить.
3 июня, 15:01
Alexb82 Alexb82
2300031
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