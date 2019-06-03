В Москве эвакуировали посетителей ГУМа

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

Основные павильоны фестиваля "Красная площадь" расположены на главной площади страны, но часть из них разместилась и на территории ГУМа.

"Действительно, была эвакуация, но какая-то плановая. Мы на улице были минут 20. Площадь открыта, фестиваль работает, люди ходят, покупают книги, ни одно мероприятие не отменилось. Сейчас идет концерт памяти Андрея Дементьева. Людей выводили только из ГУМа", - сказали в пресс-службе.