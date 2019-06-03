Минпромторг ожидает продолжения роста онлайн-торговли

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минпромторг России ожидает продолжения роста объемов интернет-продаж, при этом опережающего по сравнению с традиционной торговлей в РФ, сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.

По словам Мантурова, рост розничной торговли в России по итогам 2018 года составил 2,8%.

"За первый квартал примерно аналогичные цифры по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому мы ориентируемся на то, что эта тенденция сохранится в текущем году. А что касается направлений и сфер, то торговля развивается достаточно гармонично - и офлайн- и онлайн-торговля", - сказал он.

При этом интернет-торговля растет быстрее, чем традиционный ритейл, отметил Мантуров. "Мы рассчитываем, что эта тенденция сохранится и в будущем", - добавил глава Минпромторга.