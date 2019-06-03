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РИА Новости

"Газпром" увеличил добычу газа до максимума за восемь лет

Вчера, 14:40
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Газпром" в январе-мае увеличил добычу газа на 2,5% - до 222,7 миллиарда кубометров, что является максимумом за 8 лет, говорится в сообщении компании.
"За пять месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 222,7 миллиарда кубометров газа. Это максимальный показатель добычи в январе-мае за последние восемь лет и на 2,5% (на 5,5 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года", - говорится в сообщении.
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