Минпромторг поддержал отказ от невыполнимых СанПинов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ провел ряд встреч с бизнес-сообществом и поддерживает его идею об отказе от невыполнимых СанПинов, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сейчас правительство проводит масштабную работу по анализу и пересмотру нормативно-правовых актов в рамках так называемой "регуляторной гильотины". Мы уже провели ряд встреч с отраслевыми ассоциациями и объединениями и поддерживаем их предложение признать утратившими силу невыполнимые на сегодняшний день СанПиновские нормы, которые выступают камнем преткновения для развития бизнеса в целом", - сказал Мантуров, выступая на Неделе российского ритейла.

Он указал, что избыточность правил вынуждает предпринимателей либо идти на нарушения, либо прекращать работать. "Вряд ли в России можно найти хоть один ресторан, где все соответствует СанПинам", - отметил министр.

По словам Мантурова, следует принципиально менять подход в регуляторной сфере. Государство должно определять и контролировать выполнение требований к безопасности и качеству проданного товара или предоставленной услуги, а не диктовать условия производства.

"При этом разработка новых правил должна осуществляться только совместно с заинтересованными отраслевыми ассоциациями предпринимателей. Именно с таким предложением мы обратились в правительство", - указал глава Минпромторга.