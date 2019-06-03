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РИА Новости

Минпромторг поддержал отказ от невыполнимых СанПинов

Вчера, 14:40
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ провел ряд встреч с бизнес-сообществом и поддерживает его идею об отказе от невыполнимых СанПинов, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Сейчас правительство проводит масштабную работу по анализу и пересмотру нормативно-правовых актов в рамках так называемой "регуляторной гильотины". Мы уже провели ряд встреч с отраслевыми ассоциациями и объединениями и поддерживаем их предложение признать утратившими силу невыполнимые на сегодняшний день СанПиновские нормы, которые выступают камнем преткновения для развития бизнеса в целом", - сказал Мантуров, выступая на Неделе российского ритейла.
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Он указал, что избыточность правил вынуждает предпринимателей либо идти на нарушения, либо прекращать работать. "Вряд ли в России можно найти хоть один ресторан, где все соответствует СанПинам", - отметил министр.
По словам Мантурова, следует принципиально менять подход в регуляторной сфере. Государство должно определять и контролировать выполнение требований к безопасности и качеству проданного товара или предоставленной услуги, а не диктовать условия производства.
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"При этом разработка новых правил должна осуществляться только совместно с заинтересованными отраслевыми ассоциациями предпринимателей. Именно с таким предложением мы обратились в правительство", - указал глава Минпромторга.
Он также напомнил, что министерство выступает против каких-либо изменений в закон о торговле в части взаимоотношений торговых сетей и поставщиков. "На мой взгляд, закон должен проработать не менее двух-трех лет, чтобы можно было говорить о том, что какая-то норма в этом законодательстве не работает и требует соответствующей корректировки. Нельзя непрерывно менять правила игры", - подчеркнул Мантуров.
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФЭкономика
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