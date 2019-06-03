Орешкин заявил, что инфляция прошла пик в марте на уровне 5,3%

Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время встречи. 3 июня 2019

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Инфляция в РФ прошла свой пик в марте на уровне 5,3% и сейчас начнет замедляться, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Инфляция достигла максимума в марте – 5,3%, но наши оценки – это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик, и сейчас начнет замедляться", - сказал он.

Он отметил, что в целом статистика по макроэкономическим показателям в первом квартале оказалась "не очень хорошая", но это было ожидаемо. "Ряд решений (повышение НДС) в целом экономикой переносится лучше, чем многие ожидали", - сказал он.