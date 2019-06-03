Еврокомиссар заявил о возможной приостановке МВФ программы помощи Молдавии

КИШИНЕВ, 3 июн — РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Молдавии могут привести к тому, что Международный валютный фонд приостановит программу финансовой помощи республике, заявил в понедельник на брифинге европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.
"Я надеюсь, что все знают об ответственности, которую они несут, если досрочные выборы состоятся. Существует риск того, что МВФ приостановит программу помощи. Я думаю, что все знают об этой ответственности", - заявил Хан.
По его словам, в рамках рабочего визита в Кишинев он встретился с лидерами партий, прошедших в парламент, а также с президентом Игорем Додоном, чтобы обсудить ситуацию с формированием парламентского большинства и будущего правительства. Хан подчеркнул, что ЕС не навязывает Молдавии свою позицию, но выражает заинтересованность в появлении стабильного кабинета министров.
"Для демократии является естественным формирование коалиционного правительства, каждая партия должна отказаться от чего-то, что обещала. Мы будем оценивать любое правительство по возможностям, которые может предложить этот кабинет министров", - отметил еврокомиссар.
Хан считает, что не стоит исключать из переговоров никого из главных политических сил в стране — Демпартии, Соцпартии и блока ACUM. Он уверен, что политики сумеют договориться и принять решение.
На выборах в Молдавии, прошедших 24 февраля, Партия социалистов, которая поддерживает действующего президента Додона и выступает за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, получила 35 мандатов, Демократическая партия Молдавии во главе с Владимиром Плахотнюком — 30 мандатов, правый блок ACUM - 26 мандатов, партия "Шор" - семь. Также в парламент прошли три независимых кандидата. В законодательном органе 101 место, ни одной из партий не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Если депутаты не смогут договориться до 21 июня, то президент Молдавии Игорь Додон может инициировать процедуру досрочных выборов.