Еврокомиссар заявил о возможной приостановке МВФ программы помощи Молдавии

КИШИНЕВ, 3 июн — РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Молдавии могут привести к тому, что Международный валютный фонд приостановит программу финансовой помощи республике, заявил в понедельник на брифинге европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

"Я надеюсь, что все знают об ответственности, которую они несут, если досрочные выборы состоятся. Существует риск того, что МВФ приостановит программу помощи. Я думаю, что все знают об этой ответственности", - заявил Хан.

По его словам, в рамках рабочего визита в Кишинев он встретился с лидерами партий, прошедших в парламент, а также с президентом Игорем Додоном, чтобы обсудить ситуацию с формированием парламентского большинства и будущего правительства. Хан подчеркнул, что ЕС не навязывает Молдавии свою позицию, но выражает заинтересованность в появлении стабильного кабинета министров.

"Для демократии является естественным формирование коалиционного правительства, каждая партия должна отказаться от чего-то, что обещала. Мы будем оценивать любое правительство по возможностям, которые может предложить этот кабинет министров", - отметил еврокомиссар.

Хан считает, что не стоит исключать из переговоров никого из главных политических сил в стране — Демпартии, Соцпартии и блока ACUM. Он уверен, что политики сумеют договориться и принять решение.