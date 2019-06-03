Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T14:32Z
https://ria.ru/20190603/1555214055.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155175/98/1551759837_0:0:2780:1565_1036x0_80_0_0_aefd2c6778aff6b738dfb0d53cd96a2a.jpg
РИА Новости

Еврокомиссар заявил о возможной приостановке МВФ программы помощи Молдавии

Вчера, 14:32
2163
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкХан Йоханнес
Хан Йоханнес
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Хан Йоханнес. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 июн — РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Молдавии могут привести к тому, что Международный валютный фонд приостановит программу финансовой помощи республике, заявил в понедельник на брифинге европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.
"Я надеюсь, что все знают об ответственности, которую они несут, если досрочные выборы состоятся. Существует риск того, что МВФ приостановит программу помощи. Я думаю, что все знают об этой ответственности", - заявил Хан.
Президент Молдавии Игорь Додон
23 мая, 21:17
Додон надеется, что следующий кабмин Молдавии наладит отношения с Россией
По его словам, в рамках рабочего визита в Кишинев он встретился с лидерами партий, прошедших в парламент, а также с президентом Игорем Додоном, чтобы обсудить ситуацию с формированием парламентского большинства и будущего правительства. Хан подчеркнул, что ЕС не навязывает Молдавии свою позицию, но выражает заинтересованность в появлении стабильного кабинета министров.
"Для демократии является естественным формирование коалиционного правительства, каждая партия должна отказаться от чего-то, что обещала. Мы будем оценивать любое правительство по возможностям, которые может предложить этот кабинет министров", - отметил еврокомиссар.
Хан считает, что не стоит исключать из переговоров никого из главных политических сил в стране — Демпартии, Соцпартии и блока ACUM. Он уверен, что политики сумеют договориться и принять решение.
На выборах в Молдавии, прошедших 24 февраля, Партия социалистов, которая поддерживает действующего президента Додона и выступает за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, получила 35 мандатов, Демократическая партия Молдавии во главе с Владимиром Плахотнюком — 30 мандатов, правый блок ACUM - 26 мандатов, партия "Шор" - семь. Также в парламент прошли три независимых кандидата. В законодательном органе 101 место, ни одной из партий не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Если депутаты не смогут договориться до 21 июня, то президент Молдавии Игорь Додон может инициировать процедуру досрочных выборов.
Газодобывающее предприятие на Украине
28 мая, 01:29
В Раде рассказали, как МВФ вынуждает Украину покупать дорогой газ
661020
Обсудить 1
Йоханнес ХанЕвразийский экономический союзМВФЕвросоюзМолдавияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в "Чернобыле"
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 116
Лента
новостей
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
Лингвисты нашли новый союз в русском языке
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
В Саратовской области более 500 человек заболели геморрагической лихорадкой
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге
Что будет с ценами на бензин этим летом
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Nord Stream 2 AG уложила около 57% "Северного потока — 2"
Пляж курортного комплекса в Сочи
Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами
Телеведущий Леонид Якубович
СМИ: Якубович проехал на внедорожнике по тротуару в Чебоксарах
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер
Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили после поездки врио губернатора
Сотрудники центрального аппарата МВД расследуют гибель полицейских на Ямале
4 июня: мусульмане празднуют Ураза-байрам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
Лента новостейМолния