Источник: в Ираке двух французов приговорили к смерти за членство в ИГ*

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суд в Ираке приговорил к смертной казни еще двух французов за принадлежность к террористической организации "Исламское государство"*, передает иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на осведомленный источник.
"Один из иракских судов вынес смертный приговор в отношении двух французов за присоединение к ИГ*", - заявил источник.
31 мая, 15:57В Мадриде задержали предполагаемого члена ИГ*
Он добавил, что "число приговоренных составило 12 боевиков ИГ* (11 французов и один тунисец)".
Агентство Франс Пресс 26 мая сообщало, что трех французов приговорили в Ираке к смертной казни за принадлежность к ИГ*. Отмечалось, что речь шла о Кевине Гоно, Леонаре Лопесе и Саламе Мачу. Они были задержаны арабо-курдским альянсом в Сирии перед тем, как их с другими девятью французами переправили в Ирак в феврале.
Согласно законам Ирака, у них есть 30 дней, чтобы опротестовать приговор.
* Террористическая организация, запрещенная в России