Глава Екатеринбурга предложил сократить список площадок для опроса по храму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил сократить список площадок, которые войдут в опрос по строительству храма святой Екатерины в Екатеринбурге, до пяти.
"Мы рассчитываем на этой неделе еще раз с архитекторами проговорить эту тему и предложить в пределах пяти площадок, которые могут быть вынесены на обсуждение. Дальше рабочая группа определяет механизм (опроса)", – сказал Высокинский на первом заседании рабочей группы по возведению собора.
По его словам, главными площадками для обсуждения на данный момент являются пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, недостроенная гостиница рядом с екатеринбургским цирком, пустырь в центре города за Макаровским мостом, площадь Труда, заброшенная больница скорой помощи и по-прежнему сквер около театра драмы.
"Архитекторы вносят предложения, что если мы строим этот объект, он должен быть архитектурной доминантой, чтобы украсить город. Плюсом мы анализируем те или иные площадки с точки зрения собственности, есть четкий критерий – площадка должна быть либо в государственной, либо в муниципальной собственности, либо иметь возможность выкупа. Когда мы говорим о строительстве, мы говорим об инженерных сетях, потому что есть площадки, где строить проблематично", – пояснил глава города критерии для отбора площадок.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. Мэрия начала сбор предложений горожан по площадкам для строительства храма святой Екатерины, на утро 3 июня жители Екатеринбурга направили более 11 тысяч предложений.