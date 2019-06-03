Глава Екатеринбурга предложил сократить список площадок для опроса по храму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил сократить список площадок, которые войдут в опрос по строительству храма святой Екатерины в Екатеринбурге, до пяти.

"Мы рассчитываем на этой неделе еще раз с архитекторами проговорить эту тему и предложить в пределах пяти площадок, которые могут быть вынесены на обсуждение. Дальше рабочая группа определяет механизм (опроса)", – сказал Высокинский на первом заседании рабочей группы по возведению собора.

По его словам, главными площадками для обсуждения на данный момент являются пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, недостроенная гостиница рядом с екатеринбургским цирком, пустырь в центре города за Макаровским мостом, площадь Труда, заброшенная больница скорой помощи и по-прежнему сквер около театра драмы.

"Архитекторы вносят предложения, что если мы строим этот объект, он должен быть архитектурной доминантой, чтобы украсить город. Плюсом мы анализируем те или иные площадки с точки зрения собственности, есть четкий критерий – площадка должна быть либо в государственной, либо в муниципальной собственности, либо иметь возможность выкупа. Когда мы говорим о строительстве, мы говорим об инженерных сетях, потому что есть площадки, где строить проблематично", – пояснил глава города критерии для отбора площадок.