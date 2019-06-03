Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T14:31Z
https://ria.ru/20190603/1555213883.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155350/07/1553500764_0:192:2805:1770_1036x0_80_0_0_e91684bd15a2072633f170451e811361.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Глава Екатеринбурга предложил сократить список площадок для опроса по храму

Вчера, 14:31
109
© РИА Новости / Павел ЛисицынУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил сократить список площадок, которые войдут в опрос по строительству храма святой Екатерины в Екатеринбурге, до пяти.
"Мы рассчитываем на этой неделе еще раз с архитекторами проговорить эту тему и предложить в пределах пяти площадок, которые могут быть вынесены на обсуждение. Дальше рабочая группа определяет механизм (опроса)", – сказал Высокинский на первом заседании рабочей группы по возведению собора.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019
Вчера, 09:48
Мэрия Екатеринбурга собрала свыше 11 тысяч предложений о месте для храма
По его словам, главными площадками для обсуждения на данный момент являются пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, недостроенная гостиница рядом с екатеринбургским цирком, пустырь в центре города за Макаровским мостом, площадь Труда, заброшенная больница скорой помощи и по-прежнему сквер около театра драмы.
"Архитекторы вносят предложения, что если мы строим этот объект, он должен быть архитектурной доминантой, чтобы украсить город. Плюсом мы анализируем те или иные площадки с точки зрения собственности, есть четкий критерий – площадка должна быть либо в государственной, либо в муниципальной собственности, либо иметь возможность выкупа. Когда мы говорим о строительстве, мы говорим об инженерных сетях, потому что есть площадки, где строить проблематично", – пояснил глава города критерии для отбора площадок.
Сотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
31 мая, 10:41
В Екатеринбурге назвали критерии для включения мест в опрос по храму
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. Мэрия начала сбор предложений горожан по площадкам для строительства храма святой Екатерины, на утро 3 июня жители Екатеринбурга направили более 11 тысяч предложений.
200002
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеАлександр ВысокинскийНовости - НедвижимостьЕкатеринбург
Рекомендуем
Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Полторы тысячи жителей Екатеринбурга предложили построить храм в сквере
РИА
Новости
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после расширенного заседания коллегии Министерства промышленности и торговли РФ в Доме правительства РФ. 16 апреля 2019
Минпромторг не планирует разработать отдельный закон об интернет-торговле
Источник: в Ираке двух французов приговорили к смерти за членство в ИГ*
Координатор проекта Гастрономическая карта России Екатерина Шаповалова и повар Максим Рыбаков
"Гастрономическая карта РФ" хочет провести фестивали в Швеции и Финляндии
Лента
новостей
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Шведский суд получил новые данные по делу Ассанжа в ходе слушаний
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Раскольник Филарет не был и не будет патриархом, заявил Варфоломей
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко оценил идею штрафовать производителей за ложные ГОСТы на упаковке
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 апреля 2019
Мир не будет однополярным, как бы этого ни хотели США, уверен Володин
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза прокомментировал удаление сцен из "Рокетмена"
Космонавт
Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" продлится год
Сергей Степашин
Степашин предложил бесплатно раздавать книгу Гранина "Мой лейтенант"
СК проводит проверку из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
Директор Института медико-биологических проблем РАН академик РАН Олег Орлов
Российские ученые в Антарктике отработают создание лунной базы
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Эксперт рассказал о перспективах предложенной США сделки по Сирии
Хан Йоханнес
Еврокомиссар заявил о возможной приостановке МВФ программы помощи Молдавии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
Лента новостейМолния