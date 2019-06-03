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РИА Новости
Туризм

"Гастрономическая карта РФ" хочет провести фестивали в Швеции и Финляндии

Вчера, 14:29
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© Фото : из личного архива Екатерины ШаповаловойКоординатор проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова и повар Максим Рыбаков
Координатор проекта Гастрономическая карта России Екатерина Шаповалова и повар Максим Рыбаков
© Фото : из личного архива Екатерины Шаповаловой
Координатор проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова и повар Максим Рыбаков . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мобильные гастрономические фестивали, которые проходят в регионах Российской Федерации второй год подряд, планируется провести в странах Евроарктического региона, в том числе, в Швеции и Финляндии, сообщила координатор проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.
Мобильные фестивали - один из форматов работы проекта - одиннадцать фудтраков, разработанных автозаводом ГАЗ специально для "Гастрономической карты России", приезжают в регионы РФ, где шеф-повара из локальных продуктов готовят блюда местной кухни. На 2019 год запланировано не менее 12 мобильных фестивалей, в том числе в Мурманской области (Териберке), Республике Алтай, Кемеровской области.
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"У нас есть за рубежом друзья, которые хотят познакомиться с российской гастрономией. Конечно же, мы хотим поехать за рубеж – нужно и регион вывозить из региона. У нас есть в планах провести фестивали в странах Евроарктического региона. От кого есть запрос, туда и поедем", - сказала Шаповалова на пресс-конференции в МИА"Россия сегодня", посвященной открытию нового сезона "Гастрономической карты России ".
"Мы планируем при поддержке министерства иностранных дел, разумеется, вывозить наши мобильные фестивали в страны Евроарктического региона. Есть планы на Швецию, Финляндию и так далее", - добавила Шаповалова, уточнив, что письменных договоренностей пока нет.
Федеральный инновационный проект Ростуризма "Гастрономическая карта России" был запущен в 2017 году. Межотраслевые направления деятельности проекта реализуются при поддержке Минсельхоза, Минпромторга и МИД России.
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