"Гастрономическая карта РФ" хочет провести фестивали в Швеции и Финляндии

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мобильные гастрономические фестивали, которые проходят в регионах Российской Федерации второй год подряд, планируется провести в странах Евроарктического региона, в том числе, в Швеции и Финляндии, сообщила координатор проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.

Мобильные фестивали - один из форматов работы проекта - одиннадцать фудтраков, разработанных автозаводом ГАЗ специально для "Гастрономической карты России", приезжают в регионы РФ, где шеф-повара из локальных продуктов готовят блюда местной кухни. На 2019 год запланировано не менее 12 мобильных фестивалей, в том числе в Мурманской области (Териберке), Республике Алтай, Кемеровской области.

"У нас есть за рубежом друзья, которые хотят познакомиться с российской гастрономией. Конечно же, мы хотим поехать за рубеж – нужно и регион вывозить из региона. У нас есть в планах провести фестивали в странах Евроарктического региона. От кого есть запрос, туда и поедем", - сказала Шаповалова на пресс-конференции в МИА"Россия сегодня", посвященной открытию нового сезона "Гастрономической карты России ".

"Мы планируем при поддержке министерства иностранных дел, разумеется, вывозить наши мобильные фестивали в страны Евроарктического региона. Есть планы на Швецию, Финляндию и так далее", - добавила Шаповалова, уточнив, что письменных договоренностей пока нет.