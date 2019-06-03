Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T15:45Z
https://ria.ru/20190603/1555213420.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155521/55/1555215579_0:0:411:231_1036x0_80_0_0_5e13c35a1ea1699372fd10d21f671811.jpg
РИА Новости

Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец

Вчера, 14:27
161017
Никита Белянкин
Никита Белянкин
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Следователи установили личности участников массовой драки в Подмосковье, в которой был убит бывший спецназовец Никита Белянкин. Об этом РИА Новости сообщили в ГСУ СК по Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что по месту жительства подозреваемых уже провели обыски.
Следователи изъяли вещи и предметы, необходимые для дальнейшего расследования. Кроме того, назначены медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы.
Сейчас сотрудники СК изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 04:51
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

Сначала стрелял в воздух

Отец Никиты Белянкина Алексей рассказал РИА Новости, что, уволившись в феврале из спецназа ГРУ, сын собирался пойти служить в МЧС, ОМОН, либо пойти на оперативную работу.
Собеседник агентства пояснил, что Никита сначала сделал предупредительный выстрел.
"У него была лицензия на травматику. Первый выстрел был в воздух — предупредительный, потом стрелял по ногам. Есть разная информация по количеству выстрелов, насколько я знаю, он выпустил практически обойму", — сообщил Алексей Белянкин.
Инцидент произошел в Путилково под Красногорском в ночь на воскресенье. Бывший боец спецназа ГРУ, 24-летний Никита Белянкин погиб от удара ножом в сердце. Он пытался спасти мужчину, которого избивала толпа.
537101416511644
Обсудить 45
Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеКрасногорский районПроисшествия
Популярные комментарии
За убийство в составе "стаи", когда, наверняка, думал уйти безнаказанным, - только максимальный срок. И никакой жалости! Отребье должно заканчивать свою жизнь на "зоне".
3 июня, 14:40
vvm164 Максимов
56320043
Тут и гадать не нужно - кто по городу ходит с ножами и ружьями?- только те, кто вчера приехал в город из аулов и кишлаков! 10 лет задаю вопрос Путину: Зачем давать гражданство России всем подряд,только за то, что они прожили в России более 5 лет–какая от них польза?! Торгуют на рынках«таксуют»на ржавых авто–налоги не платят! Вопрос: И если они граждане России–почему не служат в Российской армии?
3 июня, 14:43
Robin Bobin
489713324
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в "Чернобыле"
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Лента
новостей
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 116
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
Лингвисты нашли новый союз в русском языке
В Саратовской области более 500 человек заболели геморрагической лихорадкой
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге
Что будет с ценами на бензин этим летом
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Nord Stream 2 AG уложила около 57% "Северного потока — 2"
Телеведущий Леонид Якубович
СМИ: Якубович проехал на внедорожнике по тротуару в Чебоксарах
Пляж курортного комплекса в Сочи
Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер
Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили после поездки врио губернатора
Сотрудники центрального аппарата МВД расследуют гибель полицейских на Ямале
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
4 июня: мусульмане празднуют Ураза-байрам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
Лента новостейМолния