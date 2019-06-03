Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Следователи установили личности участников массовой драки в Подмосковье, в которой был убит бывший спецназовец Никита Белянкин. Об этом РИА Новости сообщили в ГСУ СК по Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что по месту жительства подозреваемых уже провели обыски.

Следователи изъяли вещи и предметы, необходимые для дальнейшего расследования. Кроме того, назначены медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы.

Сейчас сотрудники СК изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.

Сначала стрелял в воздух

Отец Никиты Белянкина Алексей рассказал РИА Новости, что, уволившись в феврале из спецназа ГРУ, сын собирался пойти служить в МЧС, ОМОН, либо пойти на оперативную работу.

Собеседник агентства пояснил, что Никита сначала сделал предупредительный выстрел.

"У него была лицензия на травматику. Первый выстрел был в воздух — предупредительный, потом стрелял по ногам. Есть разная информация по количеству выстрелов, насколько я знаю, он выпустил практически обойму", — сообщил Алексей Белянкин.