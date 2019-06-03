Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T14:24Z
https://ria.ru/20190603/1555213151.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155344/29/1553442973_0:101:3079:1833_1036x0_80_0_0_6b46264c1ad75c9df0c2ff6d406b5e0b.jpg
РИА Новости

Шведский суд получил новые данные по делу Ассанжа в ходе слушаний

Вчера, 14:24
307
© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне. Архивное фото
УППСАЛА (Швеция), 3 июн — РИА Новости. В ходе слушаний в понедельник окружному суду Уппсалы были предъявлены новые данные, связанные с делом основателя WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которого в Швеции обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.
"В ходе слушаний суд получил новые данные и потребуется время, чтобы с ними ознакомиться", - заявила судья, ведущая дело, перед тем как завершить заседание, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что решение будет объявлено в 16.00 по местному времени (17.00 мск).
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
26 мая, 15:48
Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом эпохи
Заседание суда проходило за закрытыми дверями. Журналисты были допущены в зал, когда стороны произносили завершающее слово.
Прокурор Ева-Мари Перссон требует заочного ареста Ассанжа, что позволит запросить его экстрадицию из Великобритании. Адвокат основателя WikiLeaks настаивает, что это требование не имеет под собой оснований, поскольку его подзащитный уже находится в тюрьме в Великобритании.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Вскоре после этого прокуратура Швеции заявила о возобновлении следствия в отношении Ассанжа.
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
31 мая, 16:53
Пытки и унижение: Великобритания решила морально уничтожить АссанжаСпециалисты бьют тревогу – знаменитый разоблачитель в жутком состоянии. Джулиана Ассанжа буквально изматывают в британской тюрьме. И делают это, судя по всему, показательно.
000133
Обсудить 0
WikiLeaksДжулиан АссанжШвецияСШАВ мире
Рекомендуем
Источник: в Ираке двух французов приговорили к смерти за членство в ИГ*
РИА
Новости
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Раскольник Филарет не был и не будет патриархом, заявил Варфоломей
Участники марша националистов в Киеве
Польша и Израиль возмутились открытием на Украине памятника лидеру УПА*
Михаил Саакашвили
Саакашвили назвал сроки возвращения в Грузию
Лента
новостей
Адвокат Ассанжа прокомментировал запрос шведской прокуратуры о его аресте
Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Полторы тысячи жителей Екатеринбурга предложили построить храм в сквере
В ЕС ожидают от России отмены решения по "черному списку"
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич
Латвия намерена развивать экономические отношения с Россией
Россию пытаются отрезать от инфраструктуры интернета, заявил Песков
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
Сближение России и Китая не строится на санкциях Запада, считает эксперт
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Президент США Дональд Трамп в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019
Трамп выключил CNN после просмотра новостей телеканала в Великобритании
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко оценил идею штрафовать производителей за ложные ГОСТы на упаковке
Минпромторг поддержал отказ от невыполнимых СанПинов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
Лента новостейМолния