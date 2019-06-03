Шведский суд получил новые данные по делу Ассанжа в ходе слушаний

УППСАЛА (Швеция), 3 июн — РИА Новости. В ходе слушаний в понедельник окружному суду Уппсалы были предъявлены новые данные, связанные с делом основателя WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которого в Швеции обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.

"В ходе слушаний суд получил новые данные и потребуется время, чтобы с ними ознакомиться", - заявила судья, ведущая дело, перед тем как завершить заседание, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что решение будет объявлено в 16.00 по местному времени (17.00 мск).

Заседание суда проходило за закрытыми дверями. Журналисты были допущены в зал, когда стороны произносили завершающее слово.

Прокурор Ева-Мари Перссон требует заочного ареста Ассанжа, что позволит запросить его экстрадицию из Великобритании. Адвокат основателя WikiLeaks настаивает, что это требование не имеет под собой оснований, поскольку его подзащитный уже находится в тюрьме в Великобритании.