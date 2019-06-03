Сближение России и Китая не строится на санкциях Запада, считает эксперт

ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Россия и Китай активно наращивают сотрудничество не из-за давления и санкций Запада, а из-за того, что оно полностью соответствует интересам двух стран, заявила РИА Новости в понедельник заместитель руководителя Центра исследований российской дипломатии Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ли Юнхуэй.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 5-7 июня, он также примет участие в работе ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Завидная регулярность контактов лидеров России и Китая вызывает вопросы у представителей СМИ и некоторых аналитиков, не связаны ли столь частые встречи с тем, что Россия находится под санкциями Запада, а Китай ведет торговую войну с США. Отвечая на схожий вопрос на прошлой неделе, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил: "Не знаю, есть ли у вас статистика встреч между руководителями России и Китая до китайско-американских торговых трений, но я могу вам сказать, что они были такими же частыми".

"Я считаю, что Китай и Россия стали активно развивать двустороннее сотрудничество не из-за того, что по причине внешних факторов у них не было другого выбора (на фоне западных санкций против и РФ и торговой войны КНР и США – ред.), а потому, что Китай и Россия являются двумя крупнейшими соседями друг для друга, а также двумя важными государствами в мире, и при этом Россия остается одной из наиболее важных стран во внешней политике Китая", - заявила Ли Юнхуэй.

По ее словам, в нынешних реалиях сотрудничество России и Китая как двух крупнейших держав крайне необходимо, оно соответствует актуальным интересам обоих государств и существует вовсе не потому, что третьи страны ввели определенные ограничения в отношении Москвы и Пекина.

"Все мы знаем, что в отношениях между нашими странами наблюдался непрерывный прогресс и в то время, когда не было никаких санкций. За последние 20 лет мы шаг за шагом продвигались вперед и достигли нынешнего самого высокого за всю историю уровня наших двусторонних отношений", - отметила она.

Эксперт добавила, что да, "внешний фактор можно считать одним из импульсов для развития двустороннего сотрудничества, однако это вовсе не решающий фактор".

"Решающим фактором (развития сотрудничества – ред.) можно считать именно фундаментальные интересы двух стран и народов… Поэтому никакие двусторонние связи (РФ или КНР с третьими странами – ред.) не могут пошатнуть отношения Москвы и Пекина, они должны продвигаться вперед в соответствии с уже намеченной траекторией развития", - подчеркнула собеседница агентства.