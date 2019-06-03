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РИА Новости

Корабль "Прогресс" покинет МКС 4 июня

Вчера, 14:22
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-10", находящийся на МКС с ноября, во вторник покинет станцию и будет сведен с орбиты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаш.
ЦНИИмаш - головной научный институт "Роскосмоса", в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.
"Расстыковка корабля "Прогресс МС-10" от модуля "Звезда" планируется в 11:40 мск", - сказал собеседник агентства.
Международная космическая станция
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По его словам, в 14:45 корабль включит двигатель, который проработает 4 минуты. В результате он будет сведен с орбиты и разрушится в атмосфере. Несгоревшие элементы его конструкции упадут в 15:28 в южной части Тихого океана, в зоне, закрытой для авиации и мореплавания.
Корабль "Прогресс МС-10" был запущен с космодрома Байконур в ноябре 2018 года и провел на МКС около 200 суток.
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