РФПИ и Китай в рамках ПМЭФ объявят о создании еще одного фонда в юанях

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китай в рамках Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) объявят о создании еще одного фонда в юанях, ориентированного на инвестиции в Россию, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы объявим о создании еще одного фонда в юанях. Также во время Питерского форума мы объявим, что запускаем еще один большой технологический фонд между Россией и Китаем", - сообщил он.

По словам главы РФПИ, есть возможности для значительного роста инвестиций КНР в Россию, в том числе за счет юаневых инструментов. "Он (новый фонд в юанях - ред.) предназначен для инвестиций в Россию. Мы считаем, что китайские инвестиции можно сильно наращивать и, в том числе, за счет юаневых инструментов. Поэтому они все ориентированы только на Россию", - уточнил Дмитриев.