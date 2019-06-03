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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

РФПИ и Китай в рамках ПМЭФ объявят о создании еще одного фонда в юанях

Вчера, 14:22
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китай в рамках Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) объявят о создании еще одного фонда в юанях, ориентированного на инвестиции в Россию, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы объявим о создании еще одного фонда в юанях. Также во время Питерского форума мы объявим, что запускаем еще один большой технологический фонд между Россией и Китаем", - сообщил он.
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
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По словам главы РФПИ, есть возможности для значительного роста инвестиций КНР в Россию, в том числе за счет юаневых инструментов. "Он (новый фонд в юанях - ред.) предназначен для инвестиций в Россию. Мы считаем, что китайские инвестиции можно сильно наращивать и, в том числе, за счет юаневых инструментов. Поэтому они все ориентированы только на Россию", - уточнил Дмитриев.
"У нас есть несколько таких фондов. Один – с крупнейшим банком Китая, один – с провинцией Китая. Мы все это будем наращивать, в том числе, мы с Китаем продвигаем ряд очень важных инициатив по инвестициям в технологии и инвестиции в инфраструктуру", - добавил он.
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Петербургский международный экономический форумКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияЭкономика
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